Какие автомобили самые распространенные в России: ТОП-10 моделей

На территории Российской Федерации зарегистрировано около 45 млн легковых автомобилей. При этом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», более 20% от данного количества приходится на 10 моделей. Мы составили их рейтинг по состоянию на 1 июля 2020 года. В него вошли 6 моделей LADA и 4 – иномарки.

Самым распространенным автомобилем является седан LADA 2107 – на середину нынешнего года в нашей стране числилось 1 млн 664 тыс. «семерок». На втором месте находится «шестерка» (LADA 2106) с показателем 1 млн 305 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров трехдверный внедорожник LADA 4x4 (1 млн шт.).

Из иномарок чаще всего на российских дорогах встречается KIA Rio, результат которой составляет 880 тыс. зарегистрированных экземпляров. Эта модель занимает четвертое место в общем зачете, а на пятом располагается вазовская «десятка» (LADA 2110), парк которой насчитывает 824 тыс. штук.

Кроме них, в ТОП-10 наиболее распространенных легковых автомобилей попадают: Hyundai Solaris (818 тыс. шт.), «девятка» или LADA 2109 (797 тыс. шт.), «четырнадцатая» или LADA 2114 (777 тыс. шт.), Ford Focus (753 тыс. шт.) и Renault Logan (720 тыс. шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость этих (и не только) автомобилей на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».