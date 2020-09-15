GAC открыл новый дилерский центр в Нижнем Новгороде

Компания GAC Motor открыла в Нижнем Новгороде новый дилерский центр «Автосалон152», который стал первым шоу-румом марки в Приволжском федеральном округе. В нем покупатели смогут выбрать и приобрести любой автомобиль из модельного ряда GAC Motor, в который входят флагманский кроссовер GS8, премиальный минивэн GN8 и новый среднеразмерный кроссовер GS5, сообщает пресс-служба китайской марки. На сегодняшний день дилерские центры GAC Motor в России расположены в шести городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Нижний Новгороде, Саратове и Сургуте.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года со своим флагманским кроссовером GS8. Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в компании «ГАК Мотор Рус», по итогам 2020 года в России планируется реализовать 1500 автомобилей. При этом локомотивом продаж GAC Motor на российском рынке должен стать новый кроссовер кроссовер GS5.

Полный список официальных дилеров GAC (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».