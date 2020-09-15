Jaguar Land Rover запустил новый онлайн-сервис

Компания Jaguar Land Rover Россия запустила новый онлайн-сервис «Калейдоскоп предложений», благодаря которому клиенты смогут узнавать информацию об открытых сервисных и отзывных акциях, а также обо всех актуальных предложениях по обслуживанию и приобретению автомобиля. Сервис доступен на российских официальных сайтах Jaguar и Land Rover, для того чтобы воспользоваться им, достаточно ввести только VIN автомобиля, сообщает пресс-служба компаниии.

«Калейдоскоп» сообщит обо всех сервисных акциях, распространяющихся на модели Jaguar или Land Rover в зависимости от возраста автомобиля клиента. Также сервис анализирует историю обслуживания автомобиля и формирует актуальные предложения по запасным частям и аксессуарам.

Кроме того, клиенту будет предложен сервисный пакет, если он не был приобретен ранее, позволяющий экономить на ТО до 50%. Если пользователь укажет в анкете, что планирует поменять автомобиль, то узнает обо всех действующих предложениях по продажам с учетом того, какой автомобиль хотел бы приобрести – новый или с пробегом, реализуемый по программе Approved.

С помощью нового онлайн-сервиса владельцы моделей Jaguar и Land Rover смогут проверить подключение к пакету услуг InControl и активировать его при необходимости, получив первую бесплатную подписку на три года.

Каждое из предложений пользователь сервиса может добавить в категорию «Избранное», отправить себе на e-mail или сохранить в формате pdf. Также клиент может заполнить анкету оценки качества оказанных услуг, задать вопросы экспертам и оставить комментарии и отзывы – эти ответы затем будут передаваться в Информационный центр Jaguar Land Rover. По всем обращениям специалисты центра обязательно вернутся с обратной связью, при необходимости, привлекая дилеров, чтобы максимально полно ответить на запрос.

В каких городах есть дилерские центры Land Rover, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».