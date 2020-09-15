Genesis выпустит премиальный электрический седан

Премиальная марка Genesis ведет разработку электрического седана, который в будущем составит конкуренцию Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS. На данный момент компания уже приступила к дорожным испытаниям новинки. Причем тесты машины ведутся в Германии, недалеко от Нюрбургринга, пишет портал Autonews.ru.

На данный момент автомобиль получил наименование eG80. Новинку построят на базе премиального седана G80 второго поколения, который был представлен в марте нынешнего года. Дебют электрокара должен состояться не раньше 2022 года. Судя по фотографиям, опубликованным изданием Motorgraph, машина получит «закрытую» радиаторную решетку и колесные диски необычного дизайна.

Все технические характеристики машины пока держатся в секрете. Основной конкурент Tesla Model S не так давно получил новую топовую версию, которая способна проехать без подзарядки аккумуляторов 402 мили (почти 650 км) по стандарту Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

Седан eG80 не единственный электрокар, над котором ведет работы Genesis. В следующем году компания должна представить «зеленый» кроссовер, который сейчас известен под индексом JW. По предварительным данным, запас хода у машины составит около 500 км. Скорее всего, кроссовер получит систему полного привода.

Что касается стандартного седана G80 второго поколения, то он комплектуется 2,0-литровой «турбочетверкой», выдающей 304 л.с. и 421 Нм крутящего момента, а также 3,5-литровым твин-турбо V6, развивающим 380 л.с. и 530 Нм. Для Европы также приготовили 2,2-литровый дизель мощностью 210 л.с. (441 Нм).

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