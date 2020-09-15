Опубликованы первые фотографии салона электромобиля Zetta

Проект российского электромобиля Zetta Сити Модуль 1 пока не остановлен, несмотря на недостаток финансирования. В интернете появились снимки интерьера предсерийного экземпляра электрокара, опубликованные порталом «Автоброкер».

Zetta Сити Модуль 1 имеет руль от семейства автомобилей LADA Granta. Приборная панель отсутствует, а вся информация о скорости, запаса хода, режиме движения, активных функциях отображается на сенсорном дисплее, установленном на центральной консоли. Чуть ниже – кнопки запуска силовой установки, включения-выключения аварийной сигнализации, активации парктроника. Выбор режима движения осуществляется при помощи компактного джойстика.

Компактная конфигурация торпедо позволила сделать в дверной карте отсек над динамиком аудиосистемы. Скорее всего, облицовка выполнена из предсерийного пластика, и на товарной версии модели будет другая отделка. Кресла электрокара имеют выраженную поддержку бедер и поясницы.

Напомним, серийный выпуск компактного трехдверного электромобиля City Modul 1 планируется наладить на заводе Zetta в Тольятти в 2021 году. Максимальный объем планового производства составляет 15 тыс. электромобилей в год. Для City Modul 1 предусмотрено три комплектации: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тыс. рублей), переднеприводная с увеличенной емкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тыс. рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тыс. рублей). Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Как сообщалось ранее, в случае успешного запуска и реализации первого российского серийного электрокара Zetta компания может разработать электрическое купе, которое пока существует лишь в компьютерном виде. Кроме того, на предприятии готовы выпускать модификацию для людей с ограниченными возможностями. Планируется также и грузовая версия с удлиненным кузовом и высоким грузовым отсеком.

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