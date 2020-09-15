KIA разрабатывает рамный внедорожник, который может появиться в России

Компания KIA работает над новым рамным внедорожником, который бросит вызов Toyota Land Cruider. Полноразмерный вездеход отличится внешностью в стиле кроссовера Telluride, получит новую раму лестничного типа, полноприводную трансмиссию с понижающей передачей и механические блокировки дифференциалов, пишет портал Motor.ru.

В беседе с местным изданием Motoring руководитель маркетингового отдела KIA Australia Роланд Риверо признал, что хотя в линейке корейской марки уже есть большие кроссоверы, такие как Sorento и Telluride, ни один из этих автомобилей не может предложить тягово-сцепные и внедорожные характеристики, как у семейства Toyota Land Cruiser. Он подчеркнул, что «было бы неплохо расширить модельную линейку KIA за счет внедорожника с рамой лестничного типа», но уклонился от подробностей.

По данным инсайдеров, будущий вездеход KIA отличится солидным дорожным просветом, наличием раздаточной коробки и механических блокировок дифференциалов, а также сможет буксировать прицеп массой по меньшей мере 3000 кг. Вероятно, рамный полноприводник KIA станет преемником Mohave – модели, которая выпускается без апгрейда технической начинки с 2008 года.

Предположительно будущий внедорожник KIA оснастят новым 3,0-литровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 278 л.с. и крутящим моментом 588 Нм. Силовой агрегат, дебютировавший на кроссовере Genesis GV80, более мощный, тяговитый и экологичный, нежели 2,8-литровый турбодизель Toyota 1GD-FTV.

Поскольку KIA Mohave пережил второй рестайлинг только в прошлом году, в ближайшие два года преемник у внедорожника не появится. По данным издания Motoring, новый рамный полноприводник KIA появится в 2023-м, а ключевыми рынками для модели станут Австралия, Ближний Восток и Россия.

А какие модели могут появиться на российском рынке уже до конца этого года? Ответ можно найти в «Календаре новинок».