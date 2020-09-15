Российский завод Haval наращивает производство рамных внедорожников Haval H5 и H9

Российский завод Haval в Тульской области запустил вторую смену сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус». В связи с этим для работы на предприятии было привлечено более 250 новых сотрудников. Как отмечается, наращивание темпов производства и увеличение количества сотрудников позволят заводу соответствовать растущему спросу на автомобили Haval.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года на российском рынке было продано 10225 кроссоверов и внедорожников Haval (+75%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Напомним, российский завод Haval был открыт в 2019 году и стал для бренда первым зарубежным предприятием полного цикла. Производственная мощность предприятия на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год (полная мощность –150 тыс. автомобилей в год). В марте 2020-го компания Haval объявила о планах вложить 17,75 млрд рублей в строительство собственного завода по производству двигателей в Тульской области. Производственная мощность предприятия составит 80 тыс. моторов в год. Двигателями местного производства планируется оснащать более 90% кроссоверов и внедорожников Haval в России.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.