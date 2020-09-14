Компания KIA объявила цены на обновленный седан Rio, который поступит в продажу с 1 октября. Автомобиль будет предлагаться в более широком, чем прежде, наборе комплектаций – в шести уровнях (Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium) и 10 комплектациях. Новая комплектация Style займет место между популярными Luxe и Prestige, предложив клиентам более совершенную оптику, улучшенную отделку салона, ряд отличий в экстерьере и широкий набор опций при цене ниже, чем у Prestige, сообщает пресс-служба корейской марки.

Уже в базовой комплектации Classic стоимостью от 814,9 тыс. рублей (с двигателем 1,4 л и механической трансмиссией) у обновленного Rio корпуса наружных зеркал и ручки дверей окрашиваются в цвет кузова, зеркала при этом имеют электропривод и подогрев. Автомобиль оснащается кондиционером, рулевая колонка и положение водительского сиденья регулируются по высоте. Стеклоподъемники передних дверей имеют электропривод. Проведена аудиоподготовка и установлены 4 штатные колонки. Отделка сидений выполнена из современной, выносливой и немаркой ткани. Все Rio оснащаются фронтальными подушками безопасности, в базовую комплектацию входят дневные ходовые огни и такие системы, как антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), фирменная интегрированная система активного управления KIA (VSM), ассистент старта на подъеме (НАС), система предупреждения об экстренном торможении (ESS), и система контроля давления в шинах (TPMS). Rio Classic комплектуется 15-дюймовыми колесами со стальными дисками и декоративными колпаками, размерность шин – 185/65. Предусмотрено запасное колесо временного использования.

Комплектация Classic Audio стоимостью от 914,9 тыс. рублей (1,6 л, 6АТ) дополнительно предусматривает наличие полноценной аудиосистемы с радиоприемником и USB входом для считывания файлов МР3 с внешних носителей. В этой комплектации предусмотрены подогревы передних сидений и возможность сложить спинку заднего сиденья в пропорции 60/40.

Комплектация Comfort доступна с максимально широким выбором двигателей и трансмиссий. Стоимость Rio Comfort с двигателем 1,4 л и автоматической трансмиссией составит 914,9 тыс. рублей, а с двигателем 1,6 л – 899,9 тыс. рублей или 939,9 тыс. рублей, для механической и автоматической коробки передач соответственно. Пакет «Теплые опции» для этой комплектации включает в себя также подогрев рулевого колеса (само рулевое колесо, каки ручка селектора трансмиссии, при этом имеют отделку искусственной кожей). Руль регулируется не только по высоте, но и по вылету, на рулевое колесо выведены кнопки управления аудиосистемой. Дверные замки имеют функцию автоматического запирания при начале движения, автомобиль оснащается ключом с дистанционным управлением центральным замком и багажником. Электроприводами оснащаются также задние стеклоподъемники, а водительский – получает функцию Auto.

KIA Rio в комплектации Luxe будет предлагаться только с двигателем 1,6 л, с механической трансмиссией за 934,9 тыс. рублей или автоматической за 974,9 тыс. рублей. В этой комплектации устанавливается система климат-контроля вместо кондиционера, пакет «Теплые опции» предусматривает также электрообогрев лобового стекла и подогрев форсунок омывателя. Rio Luxe оснащается модулем Bluetooth для подключения мобильного телефона и задними датчиками парковки, комплектуется полноразмерным запасным колесом на стальном диске.

Новая комплектация Style стоимостью от 1 млн 029 тыс. 900 рублей внешне отличается легкосплавными дисками (размерность 15”), линзованными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями, наличием противотуманных фар. Решетка радиатора получила отделку черным глянцем. Непосредственно дизайнерский пакет Style включает в себя красный молдинг на решетке радиатора, красную отделку ниш противотуманных фар, темное покрытие колесных дисков, отделку сидений из особой ткани Style с красной прострочкой, красную прострочку отделки рулевого колеса и селектора трансмиссии, красную декоративную накладку на центральной панели.

Начиная с комплектации Style на Rio устанавливается мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем 8”, беспроводной поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Эти автомобили комплектуются датчиками света и камерой заднего вида с динамическими линиями разметки на экране. В техническом плане – начиная с комплектации Style задние тормоза Rio имеют не барабанную, а дисковую конструкцию. Также начиная с этой комплектации, автомобиль предлагается только с двигателем 1,6 л и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Комплектация Prestige стоимостью от 1 млн 079 тыс. 900 рублей внешне отличается хромированными дверными ручками, хромом отделаны и дверные ручки в салоне. Обивка сидений выполнена из ткани Prestige, задние сиденья имеют подогрев. Между передними сиденьями устанавливается сдвижной подлокотник с кожаной отделкой, под которым разместился бокс для хранения мелких предметов, также для водителя предусмотрен отдельный отсек для хранения очков. В список опций безопасности включены боковые подушки безопасности и шторки безопасности по всей длине салона, а также 5-й подголовник (центральный на заднем сидении). Автомобиль оснащается круиз-контролем с ограничителем скорости, предусмотрен электропривод складывания зеркал. Аудиосистема имеет 6 динамиков, устанавливается гнездо USB-зарядки для мобильных устройств для пассажиров второго ряда.

Максимальная комплектация Premium стоимостью от 1 млн 169 тыс. 900 рублей имеет 16-дюймовые колеса (размерность шин 195/55) на легкосплавных дисках. Впервые для модели Rio, для этой комплектации предусмотрены светодиодные фары с модулем статической подсветки поворотов. Сиденья получили отделку из искусственной кожи, сиденье водителя имеет электрорегулировку поясничной поддержки. Автомобиль оснащается системой бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой, а также системой интеллектуального открывания багажника. Дополнительное удобство и безопасность обеспечивают передние датчики парковки. Мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем дополнена навигационным блоком, обычная приборная панель уступает место панели Supervisionс центральным дисплеем 4,2 дюйма.

Дизайн обновленного седана Rio разработан вице-президентом по дизайну KIA Design China Олегом Соном в тесном сотрудничестве с региональной штаб квартирой KIA Motors в России. Передний и задний бамперы обновленного Rio стали рельефнее. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра» получила обновленные очертания, и визуально объединена в единый элемент с блоком фар, которые также заметно изменились. В их корпус встроены контурные «лезвия» светодиодных ходовых огней. Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него разместились треугольные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами.

В профиль KIA Rio сохранил абсолютно узнаваемый силуэт классического седана, но стал выглядеть более динамично. Ярким и функциональным элементом в облике стала антенна в форме «акульего плавника», которая окрашена в черный цвет вне зависимости от цвета кузова. На разные комплектации Rio будут устанавливаться колесные диски различного дизайна и с различной отделкой, размерности 15 или 16 дюймов. При этом с учетом российских условий эксплуатации седан имеет достаточно большой дорожный просвет – 160 мм.

Вертикальные светоотражатели в заднем бампере перекликаются с декоративными элементами в переднем. Имитация диффузора под бампером, в сочетании с треугольной формой патрубков выхлопной системы – также вносят свой вклад в формирование более спортивного образа. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные задние фонари с особой «матричной» графикой.