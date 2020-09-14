Lexus реализовал 5-миллионный кроссовер

Компания Lexus реализовала свой 5-миллионный по счету премиальный внедорожник. Напомним, первым внедорожником бренда в 1996 году стал престижный LX, а два года спустя на рынке появился премиальный кроссовер RX – самый популярный автомобиль Lexus на сегодняшний день, сообщает пресс-служба японской марки. В дальнейшем линейку SUV от Lexus пополнили модели GX, NX и UX. Сегодня на внедорожники и кроссоверы приходится две трети совокупных продаж бренда в 90 странах мира. Как отмечается, кроссоверы Lexus, а именно RX и его удлиненная версия RXL, а также NX и UX, пользуются большой популярностью как в гибридной, так и в бензиновой версии по всему миру.

Кроссовер RX является самой популярной моделью бренда в мире: с 1998 года было реализовано 3 млн 136 тыс. автомобилей. За ним следует кроссовер NX, впервые представленный в 2014 году и разошедшийся по всему миру в количестве свыше 853 тыс. экземпляров. Третьим по популярности среди кроссоверов и внедорожников Lexus оказался полноразмерный престижный внедорожник LX – начиная с его появления на рынке в 1996 году было продано более 487 тыс. автомобилей.

В России Lexus начал свою деятельность в 2002 году, и с этого момента было реализовано в общей сложности 206 тыс. кроссоверов и внедорожников. Наибольшую популярность на российском рынке получил премиальный кроссовер RX – с 2002 года, когда он впервые появился здесь, было реализовано 105,1 тыс. экземпляров. Полноразмерный внедорожник LX с момента премьеры в России в 2002 году нашел 48,1 тыс. покупателей. В 2014 году в нашей стране появился кроссовер NX, и с тех пор был продан 3941 экземпляр этой модели.

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