Mitsubishi откроет второй дилерский центр в Омске

Российский дистрибьютор Mitsubishi заключил протокол о намерениях с омской группой компаний «Феникс-Авто» об открытии в городе второго дилерского центра японской марки. Об этом порталу «Континент Сибирь» сообщил менеджер по развитию дилерской сети Mitsubishi в России Андрей Черемисин.

На сегодня официальным дилером Mitsubishi в Омске является местная группа компаний «Евразия Моторс». Вторым партнером Mitsubishi в регионе станет ГК «Феникс-Авто». На сегодня она официально представляет в Омске бренды Subaru, Honda, Mazda, Suzuki, Isuzu, Skoda, Ford, Dongfeng, Stels, Yamaha, а также ранее являлась официальным дилером Audi, Toyota и Citroen. Кроме того, группа компаний стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры UzAuto.

Предполагается, что дилерский центр Mitsubishi группы компаний «Феникс Авто» будет размещен в действующем автокомплексе на ул. Суворова. На сегодня именно на этой площадке располагается большинство брендов, представляемых «Феникс-Авто».

«В течение октября планируется технический старт операционной деятельности (продажи + сервис) «Феникс-Авто» с временной идентификацией Mitsubishi. Официальное открытие будет в 2021 году после реконструкции здания дилерского центра и приведения его к дилерским стандартам Mitsubishi Motors», – рассказал Андрей Черемисин.

Как отмечается, Омск станет первым городом Сибири, где у Mitsubishi будет двое дилеров – в других «городах-миллионниках» (Новосибирске и Красноярске) у марки на сегодня по одному партнеру.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года в России продано 16524 автомобиля Mitsubishi, что на 34% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander.

В каких еще городах есть дилерские центры Mitsubishi, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».