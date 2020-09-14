Nissan расширяет набор онлайн-услуг в России

Компания Nissan расширяет свои онлайн-возможности, теперь заказать и предоплатить автомобиль можно на официальном сайте Nissan в разделе «Автомобили в наличии» (www.nissan.ru). Уже сейчас клиенты Nissan могут в онлайн-формате подобрать себе автомобиль и обсудить сделку с дилером, сообщает пресс-служба японской марки.

Среди новых онлайн-продуктов Nissan – платформа, которая позволяет рассчитать выгоду на покупку нового автомобиля Nissan, а также обсудить коммерческое предложение с дилером и забронировать автомобиль через смарт-контракт (онлайн-сделку). При расчете выгоды учитываются не только кредитные предложения и трейд-ин, но и участие клиента в программах лояльности Nissan. Клиент может внести предоплату сразу на странице модели или после обсуждения сделки через смарт-контракт. При этом в поиске можно отфильтровать автомобили, для которых такая услуга предоставляется, и они также будут отмечены специальным знаком.

Для онлайн-бронирования автомобиля клиенту необходимо на сайте www.nissan.ru перейти в раздел «Автомобили в наличии», где он увидит список всех имеющихся у дилеров в данный момент моделей. Определив по геолокации местонахождение клиента, система предложит ближайшие к нему варианты. В каждой карточке автомобиля, отмеченной знаком «возможна онлайн-оплата», предлагается выбрать специальные предложения, сразу рассчитать стоимость автомобиля с учетом трейд-ин. В случае полной готовности можно тут же забронировать автомобиль, внеся предоплату. При необходимости дополнительной информации клиенту предлагается сохранить его расчеты и отправить их дилеру, нажав кнопку «сохранить условия». В SMS-сообщении клиент получает ссылку на свой индивидуальный расчет, где в режиме реального времени совместно с дилером можно вносить дополнительные выгоды, страховки и другие товары, а по завершению расчетов – сразу предоплатить. Сама предоплата доступна с любой банковской карты, а в случае отмены заказа – денежные средства автоматически вернутся на счет клиента.

Уже сегодня в 30 дилерских центрах успешно протестирована функция покупки автомобиля через смарт-контракт. Совсем скоро она появится у остальных официальных партнеров Nissan в России. Вся коммуникация с менеджерами может быть полностью переведена в онлайн: внутри смарт-контракта реализован чат, в котором можно обсуждать детали коммерческого предложения с представителями дилерского центра. В ближайшее время планируется расширение онлайн-возможностей: клиенты смогут получать полное одобрение кредита на сайте, рассчитывать суммы страховок и загружать документы на автомобиль для сдачи в трейд-ин.

Новые онлайн-возможности дополняют набор существующих онлайн-решений Nissan. Так, в феврале 2018 года был запущен пилотный проект онлайн-продаж, который через два года (в январе 2020-го) был дополнен возможностью подбора автомобиля в дилерских центрах. Клиенты Nissan также могут приобрести пакет сервисных услуг или программы технического обслуживания на сайтах дилерских центров «Сервисный Контракт» и «Nissan Service 3+».

В каких городах есть дилерские центры Nissan, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».