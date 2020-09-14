64% российского автопарка – иномарки

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на 1 июля 2020 года в России зарегистрировано 28,6 млн легковых автомобилей иностранных марок. Это составляет 64% от всего автопарка страны. В свою очередь, на долю отечественных брендов приходится 36%, или 16 млн единиц.

Самыми распространенными среди иномарок оказываются японские – им принадлежит 23% от общего количества легковых машин в РФ, что эквивалентно 10,3 млн штук. Почти вдвое меньше числится корейских автомобилей – 5,4 млн экземпляров (доля – 12,2%). Немного уступают им представители Германии (4,7 млн шт.; 10,4%).

Кроме них, в собственности у россиян находится 3,3 млн автомобилей американских брендов (доля – 7,4%) и 2,5 млн – французских (5,6%). Также стоит отметить легковые машины, представляющие Чехию (928 тыс. шт.; доля – 2,1%) и Китай (644 тыс. шт.; 1,4%). У автомобилей из других стран этот показатель составляет менее 300 тыс. единиц, а их доля даже не дотягивает до 1%.

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