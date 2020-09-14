Renault начала экспорт нового Kaptur в страны СНГ

Компания Renault Россия начала поставки нового Kaptur в страны СНГ. С сентября первые автомобили представлены на рынках Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении и Киргизстана, сообщает пресс-служба французской марки. Как отмечается, Renault Kaptur предыдущего поколения успел доказать свой высокий экспортный потенциал: за последние три года в странах СНГ были проданы более 7 тыс. кроссоверов этой модели.

На данный момент Renault Россия экспортирует весь производимый в России модельный ряд: Renault Logan и Logan Stepway, Renault Sandero и Sandero Stepway, внедорожник Renault Duster и купе-кроссовер Renault Arkana.

Напомним, обновленный Renault Kaptur стал второй моделью после купе-кроссовера Renault Arkana, построенной на модульной SUV-платформе следующего поколения. Автомобиль получил новые настройки шасси и рулевого управления с электромеханическим усилителем.

Внешний вид модернизированного Renault Kaptur отличают новая решетка радиатора, светодиодные фары (в зависимости от версии) и новые варианты окраски, которые включают в себя ярко-синий цвет Blue Iron для кузова и серебристый Gris Platine для крыши, а также лекосплавные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов.

Что касается интерьера, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету, а клавиши обогрева сидений расположены на центральной консоли. Также доступна фоновая подсветка салона с 8 цветами на выбор.

В числе нового оснащения стоит отметить дистанционный запуск двигателя Renault Start (уже в базовой комплектации), обогрев рулевого колеса и второго ряда сидений, аудиосистему премиум-класса Bose, мультимедийную систему с интеграцией Яндекс.Авто, систему камер кругового обзора и функцию мониторинга «слепых» зон.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Renault, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».