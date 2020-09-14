Срок временного ввоза автомобилей в Россию продлен на полгода

Совет Евразийской экономической комиссии продлил для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза в связи с сохраняющейся пандемией COVID-19 и возможностью возникновения второй «волны» распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 31 марта 2021 года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей, сообщает пресс-служба ЕЭК. Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и не могут вернуться домой.

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