Минтранс подготовил проект поправок к ПДД

Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения. Как пишет газета "Коммерсант", в него попали новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничение скорости для автобусов. Также вводятся ограничения для владельцев электросамокатов и сегвеев – их выделят в отдельную категорию участников движения вместе с пользователями роликов, скейтбордов и беговелов.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил без малого 53 млн единиц. 84,2% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 44,6 млн экземпляров. Парк легкой коммерческой техники составляет порядка 4,2 млн машин, что соответствует доле в 7,9%. Грузовых автомобилей в нашей стране зарегистрировано почти 3,8 млн единиц (доля 7,1%). Около 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается более 0,4 млн единиц.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».