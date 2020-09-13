Volkswagen Polo и Tiguan – в тройке лидеров на рынках Москвы и Петербурга

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали рынок новых легковых автомобилей в столичных городах и выяснили, что по итогам августа в тройке лидеров Москвы и Санкт-Петербурга оказались сразу две модели Volkswagen.

Так, Volkswagen Polo в конце лета приобрели 969 жителей российской столицы. Это позволило ему обойти KIA Rio (756 шт.) и стать лидером московского авторынка в августе. Третье место занял Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 613 единиц, став таким образом самым популярным кроссовером и опередив общероссийского лидера сегмента SUV – Hyundai Creta (559 шт.), занявшего пятую позицию в рейтинге. А вот между ними, на четвертой строчке, расположился Skoda Rapid (602 шт.).