Volkswagen Polo и Tiguan – в тройке лидеров на рынках Москвы и Петербурга

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали рынок новых легковых автомобилей в столичных городах и выяснили, что по итогам августа в тройке лидеров Москвы и Санкт-Петербурга оказались сразу две модели Volkswagen.
Так, Volkswagen Polo в конце лета приобрели 969 жителей российской столицы. Это позволило ему обойти KIA Rio (756 шт.) и стать лидером московского авторынка в августе. Третье место занял Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 613 единиц, став таким образом самым популярным кроссовером и опередив общероссийского лидера сегмента SUV – Hyundai Creta (559 шт.), занявшего пятую позицию в рейтинге. А вот между ними, на четвертой строчке, расположился Skoda Rapid (602 шт.).
В Северной столице пятерка лидеров рынка по итогам августа та же, но в несколько ином порядке. Если лидерство здесь также принадлежит Volkswagen Polo (432 шт.), то на втором месте находится Skoda Rapid (238 шт.). Кроссовер Volkswagen Tiguan (220 шт.), как и в Москве, тут тоже третий, снова обойдя при этом Hyundai Creta (218 шт.). А замыкает ТОП-5 петербургского авторынка в августе KIA Rio с результатом 213 купленных автомобилей.
Найти эти автомобили (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.