Компания Fresh Auto подвела итоги работы за август

Компания Fresh Auto по итогам августа увеличила продажи автомобилей с пробегом на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объем реализованных новых автомобилей остался на уровне июля и составил около 11% от общего количества проданных машин, сообщает пресс-служба Fresh Auto. Как отмечается, в целом оборачиваемость активов по двум основным направлениям высокая и даже с учетом дефицита, план по продажам получилось выполнить в среднем по компании на 108% (в сегменте авто с пробегом) и 119% (по новым автомобилям).

Уже сейчас склады активно пополняются, и к концу сентября компания планирует нарастить стандартные показатели для стоков Fresh Auto – около 2500 – 3000 единиц.

«В сентябре Fresh Auto планирует реализовать около 2900 единиц, 10% из которых составят новые автомобили. Рынок постепенно восстанавливается, и мы уже даже планируем совершить несколько крупных корпоративных сделок», – сообщил основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

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