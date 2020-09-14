КАМАЗ разрабатывает ряд беспилотных грузовиков различной грузоподъемности, сообщил главный конструктор инновационных автомобилей научно-технического центра компании Сергей Назаренко. "Сейчас готовятся несколько автомобилей "КАМАЗ" разного класса грузоподъемностью от 30 тонн до 120 тонн, у нас машины в разработке находятся именно в роботизированном исполнении", - сказал С.Назаренко, которого цитирует агентство "Финмаркет".

По его словам, КАМАЗ пока видит рыночную перспективу для беспилотных грузовиков, главным образом, на закрытых или полузакрытых территориях, при карьерных перевозках. "Карьерные перевозки, мне кажется, это первое, что однозначно "выстрелит" в части роботов", - предположил Назаренко, отметив, что на сегмент беспилотных карьерных перевозок у компании "большие планы".

В настоящее время беспилотники КАМАЗа проходят испытания на закрытых территориях, при этом в ближайшее время компания планирует тестовые заезды между городами по дорогам общего пользования.

"Планируем в ближайшее время заезд, подобный тому, что делал "Яндекс" год назад - на дальние расстояния: между Казанью и Набережными Челнами, Нижнекамском и Набережными Челнами. Потом, возможно, (по маршруту) Москва - Набережные Челны", - сказал С.Назаренко.

При этом скорого появления беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в России КАМАЗ не прогнозирует. "На наш взгляд, это 2027-2030 год, что автомобили-роботы появятся на дорогах общего пользования", - заявил С.Назаренко.

В июле 2020 года сообщалось, что Минтранс РФ разработал план поэтапного запуска к 2024 году автомобилей-беспилотников без присутствия оператора в салоне на дороги общего пользования, но проблему отсутствия нормативной базы для этого пока не решил.

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