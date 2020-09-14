Tesla переделает кроссовер Model Y специально для европейского рынка

Компания Tesla наладит выпуск кроссовера Model Y на своем новом заводе в Германии. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск, по словам которого кроссовер европейской сборки будет отличаться от электрокара, который производится в США.

Как пишет портал Autonews.ru, производство Model Y на предприятии в Германии может начаться уже в июле 2021 года. Какие новшества получит электрический кроссовер, пока неизвестно. По словам Маска, «серьезные изменения произойдут в конструкции автомобиля». Все подробности о проекте глава Tesla обещал раскрыть 22 сентября, когда компания собирается представить последние разработки в области аккумуляторных технологий.

Tesla Model Y американской сборки начали поставлять покупателем весной нынешнего года. Компактный кроссовер позаимствовал уже имеющееся шасси от Tesla Model 3, получил два электромотора и предлагается с комплектами аккумуляторов различной емкости. Электрокар в «старшей» модификации может ускоряться до «сотни» за 3,5 с, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. При полностью заряженных аккумуляторах автомобиль проедет более 450 ким.

Ранее Илон Маск обещал открыть новый дизайн-центр в Европе, где будут разрабатывать автомобили преимущественно для местного рынка. Такую студию планируется разместить как раз при предприятии компании в Германии. На данный момент Tesla проектирует свои автомобили в Хоторне, штат Калифорния.

Новый завод Tesla под названием Гигафабрика 4 расположится в зеленой зоне в пригороде Берлина. Строительство предприятия стартовало в начале 2020 года, однако в марте компания была вынуждена отозвать свой американский персонал в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Открытие завода ожидается в следующем году. Помимо Model Y на новом предприятии будут собирать самый доступный электромобиль Tesla – Model 3, а также производить комплекты аккумуляторов для электрокаров.

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