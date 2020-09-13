Британский авторынок в августе снизился на 6%

Британский авторынок в августе снизился на 5,8% и составил 87226 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), август традиционно отличается сезонным падением спроса перед сентябрьским всплеском продаж, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. По итогам восьми месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 915615 единиц (-39,7%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в августе стал Ford, реализовавший 10843 автомобиля (+0,7%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 8790 машин (-22,5%). Третий результат показала Audi – 6120 проданных автомобилей (-32,5%). Замыкают пятерку лидеров BMW (5360 шт., +10,5%) и Mercedes-Benz (5234 шт., +3,9%).

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