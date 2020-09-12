Итальянский авторынок в августе остался на прошлогоднем уровне

Автомобильный рынок Италии в августе остался на прошлогоднем уровне и составил 88801 машину (-0,4%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), стабилизация спроса зафиксирована впервые после пяти месяцев двузначного падения продаж. По итогам восьми месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 809655 единиц (-38,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в августе реализовал 12219 машин (-6,3%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 8708 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем 6569 реализованных автомобилей (+16,7%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (5278 шт., +8,4%) и Renault (5099 шт., -13%).

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