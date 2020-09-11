«Группа ГАЗ» начала продажи автомобилей «ГАЗель Next» во Вьетнаме

«Группа ГАЗ» начала продажи во Вьетнаме линейки коммерческих автомобилей «ГАЗель Next», включающей цельнометаллические фургоны, бортовые автомобили, а также микроавтобусы вместимостью 17 и 19 пассажирских мест. Первая партия из более чем 300 машин уже поступила в дилерские центры Вьетнама. Автомобили сертифицированы в соответствии с требованиями вьетнамского законодательства, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Девять дилерских компаний обеспечивают продажи и обслуживание автомобилей в 14 центрах на территории Вьетнама. Представители дилерской сети прошли обучение и аттестацию по обслуживанию автомобилей. Создан центральный склад запасных частей в городе Дананг, обеспечивающий оперативную доставку деталей во все сервисные центры страны. Сегодня в команде «Группы ГАЗ» в Дананге работает штат вьетнамских сотрудников, контролирующих ключевые направления: продажи, маркетинг, запчасти, сервис, логистика, финансы, а также подготовка производства.

Как заявил директор по экспорту «Группы ГАЗ» Леонид Долгов, следующим шагом во Вьетнаме будет создание сборочного производства машин ГАЗ и выход на рынок средних и больших автобусов. Вьетнам имеет для компании стратегическое значение с точки зрения создания производственной площадки для организации поставок техники ГАЗ на рынок Юго-Восточной Азии.

«Вьетнам – это вторая страна в мире после Турции, где мы представляем марку ГАЗ напрямую, а не через независимых дистрибьюторов. Это позволяет нам максимально контролировать все процессы, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания автомобилей, и при организации местного производства обеспечивать соответствие машин всем стандартам качества», – отметила, в свою очередь, генеральный директор компании ГАЗ во Вьетнаме Наталия Варюхина.

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