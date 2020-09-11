В России спрос на противоугонные системы вырос в 1,5 раза

В этом году россияне стали значительно чаще, чем в прошлом, интересоваться покупкой противоугонных систем для автомобилей, выяснили эксперты Авито Авто. В июле-августе 2020 года спрос на них оказался на 52% выше, чем в аналогичный период 2019 года. Как отмечают эксперты, столь значительный рост интереса к противоугонным системам может отчасти объясняться повышением значимости личного автомобиля для россиян на фоне пандемии.

Примечательно, что вырос покупательский интерес как к самым дешевым, так и к наиболее дорогим типам противоугонных систем. Спрос на механические блокираторы, медианная цена которых, по данным Авито Авто, составляет 1800 рублей вырос на 32%. На 54% за год увеличился спрос на спутниковые системы, медианная цена которых составляет 3900 рублей.

Заметнее всего за год увеличился спрос на иммобилайзеры – интересоваться ими в июле-августе 2020 года стали на 106% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На втором месте по темпам роста спроса оказались спутниковые системы (+54% за год). Спрос на автосигнализации вырос на 49%, а на механические блокираторы – на 32%.

Предложение заметнее всего выросло в сегменте спутниковых систем: в июле-августе объявлений о продаже стало почти в 2 раза больше, чем год назад. Как отмечают эксперты Авито Авто, это может объясняться тем, что при самой высокой медианной цене (3990 рублей), спутниковые системы являются наиболее выгодным товаром для продавцов.

Самыми доступными противоугонными устройствами, как и в прошлом году, остаются механические блокираторы: их медианная цена составляет 1800 рублей, она увеличилась на 6% за год. Медианная цена автосигнализаций в июле составила 1890 рублей, иммобилайзеров – 2000 рублей, а спутниковых систем – 3990 рублей (+2% за год).

Среди крупнейших городов спрос на различные противоугонные системы вырос в первую очередь в Красноярске (+85% за год), а также в Краснодаре (+70% за год) и в Москве (+65% за год).

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