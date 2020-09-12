Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Интересный факт установили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», исследуя вторичный рынок легковых автомобилей в России по итогам августа. Так, Ford Focus в модельном рейтинге, составленном за 8 месяцев 2020 года, сумел обойти LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стать единоличным лидером вторичного рынка.

Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране. В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio. Но если по итогам 7 месяцев LADA 2114 еще оставалась лидером вторичного рынка (подробности – здесь), то в августе картина поменялась.

Так, за 8 месяцев жители нашей страны приобрели 77,6 тыс. автомобилей Ford Focus с пробегом. А вот «четырнадцатая» модель разошлась тиражом в 76,7 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка по итогам января – августа Hyundai Solaris (70,1 тыс. шт.). На четвертом месте – KIA Rio (69,1 тыс. шт.).

О том, какие еще подержанные машины покупают в РФ, можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе. А быстро рассчитать их актуальную рыночную стоимость вам поможет наш калькулятор «Оценить авто».