Volkswagen показал новый кроссовер, который может появиться и в России

Компания Volkswagen показала тизер нового компактного кроссовера для американского рынка. Предположительно на иллюстрациях изображен Volkswagen Tarek – автомобиль, представляющий собой перелицованную версию кроссовера Tharu, уже два года продающегося в Китае.

Как пишет портал Wroom.ru, официальная премьера Volkswagen Tarek состоится в октябре, а выпускать машины будут в Мексике. Ранее сообщалось, что модель будет продаваться и в Роccии. Немецкий концерн в рамках заключенного с российским правительством специнвестконтракта (СПИК) намерен наладить на территории страны производство трех совершенно новых моделей, одной из которых станет компактный кроссовер.

Напомним, версия модели для Китая на 33 мм короче, на два шире и на 41 мм ниже Tiguan. В основе лежит платформа MQB, такая же, как у удлиненного Skoda Karoq. Длина автомобиля составила около 4,45 м, ширина – 1,84 м, а высота – 1,63 метра. Размер колесной базы равен 2,68 метра.

Volkswagen Tharu оснащается двумя турбодвигателями объемом 1,4 и 2,0 литра с отдачей 150 и 186 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии предлагаются 6-ступенчатая механическая коробка передач и «робот» DGS7. Привод предусмотрен только передний.

В оснащении Volkswagen Tharu имеется полный набор систем, которые обеспечивают активную и пассивную безопасность, а также виртуальная приборная панель, беспроводная зарядка для смартфонов, кожаные кресла, стеклянная крыша с люком и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

А какие модели точно можно ждать на российском рынке до конца 2020 года? Смотрите в «Календаре новинок».