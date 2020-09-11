Chery показала флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro

Китайская компания Chery опубликовала первые изображения кроссовера Tiggo 8 Pro, который будет продаваться параллельно с обычным Tiggo 8, но превзойдет его по габаритам и станет самой дорогой моделью бренда.

Как пишет портал Motor.ru, по сравнению с предшественником длина Tiggo 8 Pro увеличилась на 22 мм и составила 4722 мм. От обычного «Тигго» Pro-версия отличается и дизайном – например, иначе оформлена радиаторная решётка (на ней отсутствует горизонтальная хромированная полоса с логотипом), иначе выглядит передняя и задняя оптика. Кроме того, Tiggo 8 Pro получил 19-дюймовые колесные диски.

На китайском рынке модель появится в середине осени. Там флагманский кроссовер предложат с бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, который выдает 195 л.с. и работает в сочетании с 70ступенчатым преселективным «роботом» Getrag. Эта же силовая установка доступна и для стандартного Tiggo 8. И, как и в случае с Tiggo 8, новинке положен только передний привод.

Местные цены на Chery Tiggo 8 Pro будут объявлены ближе к старту продаж. Можно предположить, что она окажется несколько дороже топовой версии Tiggo 8 за счет более продвинутого оборудования и богатого списка доступных опций. В Китае самая дорогая версия Tiggo 8 с тем же 1,6-литровым двигателем стоит 155,9 тыс. юаней (1,68 млн рублей по актуальном курсу).

Напомним, в России продажи кроссовера Chery Tiggo 8 начались в марте этого года. Модель предлагается за 1 млн 599 тыс. 900 рублей в пятиместном исполнении, а семиместная модификация обойдется минимум в 1 млн 679 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 170 л.c. и крутящим моментом в 250 Нм в сочетании с вариатором.

Какие модели появятся на российском рынке до конца 2020 года, можно узнать в «Календаре новинок».