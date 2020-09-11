«НЕФАЗ» завершил первое полугодие с прибылью

Нефтекамский автозавод по итогам первого полугодия 2020 года получил 319 млн рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 756 млн рублей годом ранее. Валовая прибыль достигла 886 млн рублей против убытка 539 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Выручка «НЕФАЗа» составила свыше 12 млн друблей, превысив аналогичный показатель прошлого года на 56,4%, сообщает пресс-служба предприятия. Как отмечается, драйверами роста дохода стали продажи автобусов и электробусов (8,5 млрд руб., +79,3%, а также автосамосвалов (1,5 млрд руб., +42,2%). Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за шесть месяцев 2020 года реализация пассажирского транспорта «НЕФАЗ» выросла на 15% и составила 561 машину.

В числе основных действий «НЕФАЗа», направленных на снижение рисков и их негативного влияния, – совершенствование производства и снижение затрат, реализация комплекса мероприятий по импортозамещению, разработка и вывод на рынки новых моделей техники, ускорение внедрения инноваций, выпуск автотехники экологического класса «Евро-5», повышение надежности и качества продукции, продвижение автотехники, работающей на газовом топливе.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Нефтекамский автозавод планирует вывести на рынок городской автобус НЕФАЗ 5299-40-57 на сжиженном природном газе, междугородный автобус НЕФАЗ 5299-37-57 на компримированном природном газе в новом облике, рестайлинговый полунизкопольный автобус НЕФАЗ 5299-30-57, автобус среднего класса НЕФАЗ 4299-30-52, сочлененный электробус КАМАЗ-6282 и сочлененный автобус НЕФАЗ-6299.

В настоящее время Нефтекамский автозавод серийно выпускает обширный модельный ряд автобусов – городские, пригородные, междугородные, междугородные в северном исполнении, автобус с двигателем, работающим на метане, автобус повышенной комфортабельности туристического класса, низкопольные и полунизкопольные автобусы, а также электробусы.

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