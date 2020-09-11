Раскрыты технические характеристики нового Hyundai Tucson

В сети рассекретили технические характеристики кроссовера Hyundai Tucson нового поколения. По данным портала Autospy.net, начальные версии новинки получат 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 180 л.с. Ранее сообщалось, что в моторную гамму также войдет модернизированный двигатель объемом 2,0 л R-Engine CRDi, однако в опубликованной таблице этот агрегат отсутствует, пишет портал Autonews.ru.

Спортивный вариант кроссовера – N-Line – оснастят гибридной силовой установкой суммарной мощностью 230 л.с. Также новый Hyundai Tucson получит «заряженную» N-версию. У такого автомобиля будет 2,5-литровый бензиновый двигатель, развивающий 290 л.с.

Старт производства и премьера нового Hyundai Tucson в Корее намерены на середину сентября, а версия N-Line должна появиться на конвейере к концу месяца. Когда новинка появится в России, пока неизвестно.

Напомним, Hyundai Tucson четвертого поколения станет одним из первых кроссоверов сегмента «С-SUV», который будет предложен с двумя вариантами колесной базы, сохраняя идентичное название модели. Кузов нового Hyundai Tucson стал больше и шире, чем у предшественника. Длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база формируют профиль автомобиля в стиле купе. Что касается интерьера, приборная панель лишилась рамок и переместилась немного ниже. Широкая кромка передней панели плавно переходит на элементы дверей, а сдвоенные серебряные декоративные полосы проходят от центральной панели до задних дверей, создавая гармоничное сочетание с тщательно продуманными премиальными материалами отделки, выполненными в нейтральных тонах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года продажи кроссовера Hyundai Tucson на российском рынке составили 10858 автомобилей (-26%). В результате он вошел в тройку самых популярных моделей Hyundai в нашей стране.

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