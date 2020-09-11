ЗАЗ начал производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка

Запорожский автозавод начинает производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка. В пресс-службе предприятия агентству "Интерфакс-Украина" не уточнили модели автомобилей, которые планируется выпускать, пообещав предоставить все подробности проекта позже.

Напомним, ранее стало известно, что АВТОВАЗ начал отгрузку на ЗАЗ машинокомплектов автомобилей LADA. В частности, речь шла об универсале LADA Largus и седане Granta.

Стоит отметить, что с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу запрет импорта готовых автомобилей российского производства. Таким образом, решение организовать сборку LADA на ЗАЗе может быть способом обхода этого закона.



Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.