ЗАЗ начал производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка | АВТОСТАТ

ЗАЗ начал производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка

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ЗАЗ начал производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка

Рынок транспортных средств в Украине
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Запорожский автозавод начинает производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка. В пресс-службе предприятия агентству "Интерфакс-Украина" не уточнили модели автомобилей, которые планируется выпускать, пообещав предоставить все подробности проекта позже.

Напомним, ранее стало известно, что АВТОВАЗ начал отгрузку на ЗАЗ машинокомплектов автомобилей LADA. В частности, речь шла об универсале LADA Largus и седане Granta.

Стоит отметить, что с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу запрет импорта готовых автомобилей российского производства. Таким образом, решение организовать сборку LADA на ЗАЗе может быть способом обхода этого закона.


Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство экспорт внешняя сборка украина renault

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