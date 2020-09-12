Volkswagen в августе увеличил продажи в России на 34%

Российские дилеры Volkswagen в августе реализовали 11400 легковых автомобилей – на 34% больше, чем год назад. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России снизились на 10% и составили 60196 машин. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,8% против 6,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается Polo – на этой модели в августе остановили свой выбор 7426 покупателей (+61%). Напомним, в июне в продажу поступил Polo нового поколения, который представлен теперь в кузове «лифтбек». На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 3334 реализованных автомобиля, что на 6% выше показателя годичной давности.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».