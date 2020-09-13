Skoda в августе увеличила продажи в России на 29%

Российские дилеры Skoda в августе реализовали 9001 автомобиль – на 29% больше, чем год назад. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 55547 машин, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 5,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в августе стал компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 4473 реализованных автомобилей. Второе место по популярности заняла модель Octavia, чьи продажи увеличились на 6% и составили 2039 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре состоится российская премьера лифтбека Skoda Octavia четвертого поколения. Новинка будет выпускаться на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде. В моторную гамму нового лифтбека войдут атмосферный двигатель 1,6 MPI и два турбированных – 1,4 TSI и 2,0 TSI.

Полный список дилеров Skoda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».