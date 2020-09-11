Mercedes-Benz выпустит полностью электрический спорткар

Компания Mercedes-Benz в кооперации со спортивным подразделением AMG готовит к серийному выпуску новый полностью электрический спорткар. Об этом сообщил глава концерна Daimler Ола Каллениус, отметив, что постоянно ужесточающиеся экологические нормы в Европе, США и Китае стимулируют к электрификации модельного ряда практически всех автопроизводителей. И гамма спортивного подразделения Mercedes-AMG – не исключение.

Как пишет портал Autonews.ru, уже сейчас в линейке AMG есть модели, которые используют технологии из гибридных силовых установок машин Формулы 1. Впрочем, по словам главы концерна Daimler, этого недостаточно. Каллениус не назвал точных сроков появления нового полностью электрического спорткара, но заявил, что подобный ход со стороны компании просто неизбежен.

Напомним, что ранее Mercedes-AMG уже выпускал полностью электрический спорткар. Экспериментальное купе SLS AMG Coupe Electric Drive, которое увидело свет в конце 2012 года, было укомплектовано четырьмя электрическими агрегатами суммарной мощностью 751 л.с. Суперкар способен набирать первую «сотню» за 3,9 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничено 250 км/ч. Автомобиль выпускали мелкосерийно вплоть до 2014 года, пока все семейство модели SLS AMG не покинуло конвейер.

На данный момент в линейке Mercedes-Benz есть две электрические модели – это кроссовер и EQC и минивен EQV. Однако оба автомобиля пока не представлены на российском рынке.

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