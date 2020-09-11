Бывший глава Volkswagen предстанет перед судом по делу о «дизельгейте»

Окружной суд в городе Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) допустил к рассмотрению иск по делу о "дизельном скандале" против экс-главы германского автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна.

Как сообщает агентство "ТАСС", прокуратура Брауншвейга обвиняет 73-летнего менеджера и еще четырех человек в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорится в заявлении прокуратуры. Когда начнется процесс, пока неизвестно.

Напомним, в 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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