KIA наладит сборку новых моделей в Узбекистане

Компания KIA с ноября 2020 года наладит сборку новейших моделей KIA Seltos и KIA К5 в Узбекистане. На заводе ADM-Jizzakh компании Roodell, согласно планам владельцев, будут выпускаться автомобили нескольких брендов, дистрибьютором которых является компания Roodell – однако, модели KIA будут играть в его производственной программе важнейшую роль.

В настоящее время идет финальный этап строительства завода в свободной экономической зоне Джизак и проводятся подготовительные работы по монтажу двух производственных линий, спроектированных под сборку автомобилей различных конфигураций, сообщает пресс-служба KIA. На первом этапе производственная мощность завода будет составлять 25 тыс. автомобилей в год, на втором, по мере введения в действие линий с цехами сварки и окраски кузовов, она возрастет до 100 тысяч. Производственная линия, предназначенная для выпуска автомобилей KIA, создавалась под контролем российской региональной штаб-квартиры KIA Motors.

«Рынок стран СНГ обладает огромным потенциалом, мы видим растущий интерес к автомобилям KIA», – отметил президент KIA Motors Rus &CIS HQ г-н Чжин Ха Ким.