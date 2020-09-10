Chery объявила цены на Tiggo 7 Pro в России

Компания Chery представила на российском рынке кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Новинка будет доступна в трех комплектациях по цене от 1 млн 479 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений, сообщает пресс-служба китайской марки.

Начальная комплектация Luxury (от 1 млн 479 тыс. 900 руб.) включает в себя 17-дюймовые литые диски, передние светодиодные ходовые огни, светодиодный основной свет и задние фонари, камеру заднего вида и парктроники, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, обогрев передних сидений, цифровую панель приборов с экраном диагональю 7 дюймов, мультимедийную систему с емкостным сенсорным экраном диагональю 10,25 дюймов и сенсорную панель управления климатом в салоне, комплекс систем безопасности ESP Bosch 9.3, датчики давления в шинах и др.

Комплектация Elite (от 1 млн 549 тыс. 900 руб.) дополнена таким оборудованием как 18-дюймовые алюминиевые литые диски, кожаный салон, полный «зимний» пакет, включающий обогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок омывателя, двухзонный климат-контроль и дефлекторы для 2-го ряда сидений; также версия дополнена атмосферной подсветкой интерьера, электроприводом двери багажника и др.

Приобретая кроссовер Tiggo 7 Pro в исполнении Prestige (от 1 млн 649 тыс. 900 руб.), владелец получает панорамную крышу, систему кругового обзора 360° HD с режимом 3D, шторки безопасности, датчик дождя и беспроводную зарядку для телефона. Кроме того, есть возможность опционально заказать двухцветный кузов в одном из двух сочетаний цветов.

Под капотом Chery Tiggo 7 Pro установлен бензиновый двигатель 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, который сочетается с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера до 100 км/ч за 9,8 сек, максимальная скорость – 186 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 6.6 литра, в комбинированном режиме – 8,2 литра и в городском – 10,8 литров. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом.

Новый Chery Tiggo 7 Pro займет место в линейке автомобилей Chery между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8. Также как и Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, новинка построена на платформе T1X. По сравнению с нынешним поколением Tiggo 7 новинка на 68 мм длиннее, на 5 мм шире и на 35 мм выше, габариты автомобиля составляют 4500х1842х1705 мм, колесная база достигает 2670 мм. Объем багажного отделения равен 475 литрам. В случае, когда задние сиденья сложены, объем багажника увеличивается до 1500 литров. Клиренс Tiggo 7 Pro равен 190 мм, угол въезда – 20 градусов, угол съезда – 21 градус. Автомобиль имеет независимую подвеску типа McPherson спереди и многорычажную независимую подвеску сзади.

Что касается экстерьера, передняя решетка Tiggo 7 Pro выполнена в оригинальном стиле 3D-матрицы, матричные светодиодные фары заняли максимально высокое положение на стыке решетки радиатора и капота. Ярко выраженные линии профиля кузова автомобиля в сочетании с тремя текстурными боковыми линиями, плавно ниспадающей крыши к задней стойке кузова и выступом спойлера добавляют облику автомобиля стремительности. Характерной особенностью кроссовера Chery Tiggo 7 Pro являются задние светодиодные фонари, соединенные горизонтальной световой планкой.

О том, как прошла онлайн-презентация новой модели, смотрите здесь.

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