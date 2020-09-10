Обновленный Toyota Land Cruiser Prado доступен для заказа в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Стоимость новинки составляет от 2 млн 656 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Основные изменения Toyota Land Cruiser Prado получил в средних и топовых комплектациях, включая особые элементы дизайна. Так, начиная с комплектации «Элеганс» автомобили будут оснащаться черными корпусами зеркал, темной декоративной накладкой на задней двери, окантовками стекол черного цвета, черной решеткой радиатора и обрамлением фар темного цвета, а также задними фонарями с черными вставками.

Для обновленной модели дизельный двигатель объемом 2,8 литра был форсирован со 177 до 200 л.с. и при этом остался в выгодной налоговой категории для владельцев.

Toyota Land Cruiser Prado теперь оснащается новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также большим 9-дюймовым цветным дисплеем на центральной панели.

Для внедорожника разработана эксклюзивная версия Black Onyx, которая предлагается в варианте с пятиместным и семиместным салоном, оснащенным третьим рядом сидений с электроприводом складывания. Версию Black Onyx отличают специальные накладки на переднем и заднем бампере и таблички с названием серии, расположенные на задних стойках. В интерьере версию можно распознать по отделке многофункционального рулевого колеса кожей с деревянными вставками. Максимальная комплектация Land Cruiser Prado отличается пневмоподвеской на задней оси, адаптивными амортизаторами системы AVS и специальными режимами движения Comfort и Sport S+, а также имеет широкий список оснащения с такими опциями, как люк с электроприводом и премиальная аудиосистема JBL с 14 динамиками и навигацией на русском языке.

Автомобиль в версии Black Onyx оснащается пакетом активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, в который входят шесть продвинутых систем, включая систему предупреждения о фронтальном столкновении (PCS) с функцией автоматического торможения и возможностью распознавания велосипедистов в светлое время и пешеходов в темное время суток, динамический радарный круиз-контроль с поддержанием дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC), объединенный с системой распознавания дорожных знаков (RSA) и работающий во всем скоростном диапазоне, систему оповещения о непреднамеренном покидании полосы с функцией удержания автомобиля в выбранной полосе движения (LTA), систему информирования об усталости водителя (SWS) и систему автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB).

С обновлением Toyota Land Cruiser Prado начиная с комплектации «Комфорт» оснащается датчиком перемещения ключа, который передает сигнал в блок управления центральным замком для дополнительной защиты от угона. Кроме этого, все версии модели получили уникальный противоугонный идентификатор T-Mark.

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