Экспорт легковых автомобилей в январе-июле упал на 43%

Экспорт легковых автомобилей из России за семь месяцев 2020 года снизился на 43,4% и составил 36,6 тыс. единиц на общую сумму 549,7 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в июле на внешние рынки было отправлено 6 тыс. автомобилей (+5,3% к июню) на 87,9 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-июле упал на 16% и составил 6,4 тыс. машин на 166,2 млн долларов. В июле за рубеж было поставлено порядка 700 грузовиков (-61,1% к июню) на 18,9 млн долларов.

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