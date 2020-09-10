Импорт легковых автомобилей в январе-июле упал на 35% | АВТОСТАТ

Импорт легковых автомобилей в январе-июле упал на 35%

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Импорт легковых автомобилей в январе-июле упал на 35%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам семи месяцев 2020 года снизился на 35% до 111,2 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 2 млрд 537,3 млн долларов. При этом в июле было импортировано 17,1 тыс. машин (+1,6% к июню) на 358,9 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июле упал на 37,2% до 10,2 тыс. машин общей стоимостью 565,8 млн долларов. Из них 1,8 тыс. грузовиков (+12,2% к июню) на 97,3 млн долларов были поставлены в нашу страну в июле.

Сколько стоят новые автомобили на рынке, подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили грузовые автомобили импорт

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