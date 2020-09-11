Какие автомобили покупали россияне в августе: ТОП-10 моделей | АВТОСТАТ

Какие автомобили покупали россияне в августе: ТОП-10 моделей

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Какие автомобили покупали россияне в августе: ТОП-10 моделей

Автомобильный рынок России - 2020
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Почти 130 тысяч новых легковых автомобилей было куплено в России за август. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг моделей, которые пользовались наибольшей популярностью у жителей нашей страны в конце лета.

Возглавляет его по-прежнему LADA Granta. Как отмечают эксперты агентства, в августе эта модель разошлась тиражом в 10 тысяч единиц. А вот на второе место поднялся Volkswagen Polo, что связано с выходом на рынок нового поколения (из седана он превратился в лифтбек). Этот автомобиль за месяц приобрели 8,4 тыс. человек. В свою очередь, на третью строчку рейтинга опустилась LADA Vesta, показатель которой составил 8,2 тыс. штук.

Самая популярная иномарка последних лет – KIA Rio – на четвертой позиции, с результатом 6,3 тыс. купленных машин. Замкнул пятерку лидеров кроссовер Hyundai Creta (5,6 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 наиболее покупаемых моделей по итогам августа попали: Skoda Rapid (4,9 тыс. шт.), Hyundai Solaris (4,2 тыс. шт.), Volkswagen Tiguan (3,2 тыс. шт.), KIA Sportage (3,1 тыс. шт.) и Renault Duster (2,9 тыс. шт.).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

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