Genesis представил обновленный G70

Марка Genesis опубликовала первые официальные изображения обновленного спорт-седана G70, который поступит в продажу на рынке Кореи в следующем месяце. Теперь все модели в линейке будут соответствовать современной философии дизайна Athletic Elegance, сообщает пресс-служба Genesis.

Фирменная радиаторная решетка, расположенная ниже уровня головной оптики, выступает вперед, боковые воздуховоды были усовершенствованы для большей эффективности. Внешний вид обновленного G70 также отличают измененный дизайн колесных арок, задние фонари Quad Lamp, а также задний диффузор с рисунком G-Matrix, окрашенный в цвет кузова, с интегрированными овальными патрубками выхлопной системы.

Что касается интерьера, новая мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, отличающаяся эксклюзивным дизайном пользовательского интерфейса Genesis, имеет функцию беспроводного обновления (over-the-air – OTA), а также оснащена режимами Valet-parking и CarPay. Блок беспроводной зарядки смартфона теперь расположен горизонтально, что повышает удобство использования различных смартфонов, размеры которых постоянно увеличиваются.

Напомним, в настоящее время спортивный седан Genesis G70 представлен на российском рынке в шести комплектациях: Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme, Sport по цене от 2 млн 249 тыс. рублей до 3 млн 029 тыс. рублей. Автомобиль оснащается турбо-бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 197 и 247 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все модификации имеют полный привод.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года премиальный бренд Genesis реализовал в России 867 автомобилей, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В каких городах есть дилерские центры Genesis, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».