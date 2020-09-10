Мировой авторынок начнет восстановление с 2021 года | АВТОСТАТ

Мировой авторынок начнет восстановление с 2021 года

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Мировой авторынок начнет восстановление с 2021 года

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) улучшило прогноз по мировой автомобильной промышленности до стабильного с негативного на фоне ожидаемого восстановления продаж. В опубликованном докладе отмечается, что резкое падение мирового авторынка в результате пандемии коронавируса достигает минимального порога. Согласно прогнозу Moody's, в течение следующих 12-18 месяцев продажи легковых автомобилей резко вырастут, пишет агентство "Прайм".

"Стабильный прогноз для мировой автомобильной промышленности отражает рост продаж до 2021 года с продолжающимся, но медленным ростом до 2023 года. Тем не менее, поставки автомобилей не вернутся к допандемическому уровню до середины десятилетия", – отметил старший вице-президент Moody's Брюс Кларк.

Эксперт отметил, что нынешний спад продаж значительно хуже, чем падение 2009 года. Аналитики Moody's ожидают, что мировые поставки легковых автомобилей упадут на 19% в текущем году, до примерно 73 миллионов, а затем вырастут до 80 миллионов в 2021 году. В период с 2007 по 2009 год поставки упали на 11%, а в 2010 году снова достигли рекордного уровня.

По мнению агентства, падение спроса, связанное с коронавирусом и последующей рецессией, оказало дополнительное давление на отрасль в совокупности с усилиями автопроизводителей по реструктуризации и модернизации. Снижение доходов является бременем для компаний, инвестирующих в производство электромобилей с низким уровнем выбросов. "Тем не менее ликвидность автопроизводителей высока, и ее должно хватить, чтобы преодолеть текущие стрессы", – отмечается в докладе.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей в России. Например, можно быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: прогноз авторынка мировой автопром мировой авторынок

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