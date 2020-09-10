Rolls-Royce представил седан Ghost нового поколения

Компания Rolls-Royce представила седан Ghost второго поколения. Когда новинка появится в продаже, пока неизвестно. В США цены на Ghost второго поколения стартуют от 333,5 тыс. долларов, пишет портал Autonews.ru.

Новый Rolls-Royce Ghost построен на алюминиевой платформе Architecture of Luxury, которую уже используют Phantom и Cullinan. В основе предшественника Ghost лежала база BMW 7-Series. Роскошный седан после смены поколения вырос в габаритах. Так, длина Ghost составляет 5546 мм (+89 мм), а ширина – 2148 мм (+30 мм). Размер колесной базы остался прежним – 3295 мм.

Под капотом новинки устанавливается 6,75-литровый бензиновый двигатель V12, который развивает мощность 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч у седана массой в 2,5 тонны занимает 4,8 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч.

Седан получил систему полного привода и полноуправляемое шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, увеличивающими маневренность на малых скоростях и стабильность на высоких. Распределение веса по осям – 50:50.

Главное техническое новшество – подвеска с системой Planar. Технология включает в себя три основных элемента. Например, машину оснастили дополнительным поперечным рычагом над передней подвеской. Как объяснили в компании, такое решение необходимо для «более устойчивой и мягкой езды».

Кроме этого, седан укомплектовали комплексом с камерами, которые умеют считывать покрытие спереди и в зависимости от полученной информации применять оптимальные настройки подвески. Кроме того, трансмиссия нового Ghost теперь работает совместно с навигационной системой. Основываясь на GPS-данных, система изменит передачу в зависимости от особенностей маршрута.

Автомобиль получил продвинутую мультимедийную систему, систему очистки воздуха, премиальную аудиосистему мощностью 1300 Вт. и систему распознавания пешеходов и животных, которая работает даже в темноте. Также среди полезных опций: сервоприводы открывания дверей, проекционный дисплей, точка доступа Wi-Fi и система автоматической парковки.

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