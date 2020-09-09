Daimler открыл в Германии новый сверхсовременный автозавод

Немецкий автоконцерн Daimler одновременно с презентацией новой модели автомобиля Mercedes-Benz S-класса открыл в своем традиционном производственном центре в городе Зиндельфинген новый сверхсовременный автозавод. Предприятие Factory 56 площадью 220 кв.м и обошедшийся почти в 730 млн евро позволит сделать производство значительно более гибким и эффективным, сообщает агентство "Финмаркет".

Как отмечают в Daimler, Factory 56 оснащен по последнему слову цифровой техники и беспроводной связью по технологии 5G, к тому же завод климатически нейтрален (речь идет о производстве, при котором уровень выброса парниковых газов в атмосферу фактически полностью нейтрализуется за счет высадки лесов и использования современных технологий).

На новом заводе планируется производить все флагманские модели Mercedes-Benz, причем не только S-класса, но и Maybach и электромобиль EQS. Factory 56 спроектирован таким образом, что при необходимости в производственный процесс можно интегрировать любые другие модели - от компактных до внедорожников.

Открытие завода в Зиндельфингене следует также понимать, как приверженность концерна производству продукции на территории Германии, особо отметили в Daimler. В целом Daimler вложил в расширение производства в Зиндельфингене, где задействовано около 35 тыс. человек, около 2,1 млрд евро. Только на заводе по выпуску Mercedes-Benz S-класса впредь будут ежедневно трудиться в две смены около 1500 человек.