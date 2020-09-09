Компания Honda объявила цены на обновленный кроссовер CR-V 2020 модельного года. Как и ранее, модель предлагается в четырех стандартных комплектациях Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige по цене от 2 млн 299 тыс. 900 рублей до 2 млн 939 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба японской марки. Автомобиль оснащается 2,0-литровым или более мощным 2,4-литровым двигателем. Максимальная комплектация Prestige доступна только с 2,4-литровым силовым агрегатом.

Кроссовер Honda CR-V 2020 модельного года получил новые передние и задние бамперы, решетку радиатора и колесные диски. Также был подкорректирован дизайн задних фонарей и хромированной накладки двери багажника – они стали темнее. В салоне автомобиля была переработана центральная консоль, которая получила более эргономичное расположение элементов управления и ниш для хранения вещей.

В стандартное оснащение обновленной CR-V добавлен ряд передовых технологий. Так, все комплектации модели, кроме начальной Elegance с 2,0-литровым двигателем, теперь оснащаются автоматической корректировкой наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора Lane Watch. В перечень стандартного оборудования топовой комплектации Prestige с 2,4-литровым двигателем входят беспроводное зарядное устройство и электропривод двери багажника с датчиком движения, который обеспечивает доступ к багажному отделению без помощи рук. В части пассивной безопасности, система контроля усталости водителя входит в стандартное оснащение всех без исключения комплектаций модели.

Кроссовер уже в начальной комплектации имеет интеллектуальный многофункциональный дисплей, электропривод складывания зеркал, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, климат-контроль, электронный стояночный тормоз, отделанные кожей руль и ручка коробки передач, восемь подушек безопасности, противоугонная сигнализация, система контроля давления в шинах, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Более высокие комплектации включают светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные противотуманные фары, мультимедийную систему с приложениями Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Навигатор, дистанционный запуск двигателя, подрулевые лепестки для управления коробкой передач в ручном режиме, датчик дождя.

Как и прежде, Honda CR-V 2020 модельного года предлагается с 2,0-литровым двигателем, развивающим максимальную мощность 150 л. с. и максимальный крутящий момент 189 Нм, и 2,4-литровым мотором, вырабатывающим 186 л.с. и 244 Нм соответственно. Все комплектации модели, независимо от того, какой двигатель установлен, оснащаются системой полного привода Honda Real Time и автоматической бесступенчатой трансмиссией (CVT) с технологией Honda G-Shift. На автомобиле установлены передние стойки MacPherson и задняя многорычажная подвеска.