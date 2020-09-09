Российский автопарк: сколько приходится на каждый сегмент?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали все легковые автомобили, которые есть в России. Как выяснилось, на 1 июля 2020 года их насчитывалось около 45 млн единиц. Мы решили рассмотреть, к каким сегментам они относятся.

42% от этого количества, или примерно 19 млн экземпляров, принадлежат сегменту В. Каждый четвертый автомобиль – это SUV (почти 11 млн шт.). А вот каждый седьмой относится к сегменту С (6,5 млн шт.).

Машин сегмента D в нашей стране числится немногим более 3 млн единиц, или 7% от всего парка. Вдвое меньше зарегистрировано автомобилей сегмента Е (свыше 1,5 млн шт.; доля – 3,5%). Также стоит отметить сегменты MPV и А – таких машин насчитывается более 1 млн экземпляров, а доля каждого из них превышает 2%.

Автомобили оставшихся сегментов (пикапы, купе, кабриолеты, F, LAV) имеют более скромные показатели, а их суммарная доля составляет 3%.

Быстро узнать актуальную стоимость таких автомобилей на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».