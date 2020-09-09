«Рольф» в августе увеличил продажи новых автомобилей на 7%

Компания «Рольф» в августе увеличила продажи новых автомобилей на 7%, автомобилей с пробегом – на 14%. По словам директора по развитию компании «Рольф» Владимира Мирошникова, пока по результатам первой недели сентября в компании отмечается существенный рост продаж. Тем не менее, низкие стоки не дают возможности в полной мере реализовать существующий спрос.

«Сейчас основной проблемой для российского авторынка является дефицит товарных автомобилей, который наблюдается во многих брендах и сохранится в ближайшие месяцы. У покупателей всегда есть возможность заказать автомобиль в производство, но большинство клиентов хотели бы уехать на новом автомобиле в день покупки, поэтому они выбирают варианты из того, что есть в наличии. Причина ажиотажа на авторынке – нестабильность валют, и уже можно говорить с большой долей уверенности, что новые партии автомобилей начнут поступать по новым ценам», – говорит Владимир Мирошников.

Портфель брендов компании «Рольф» включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota и Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

В каких городах есть дилерские центры этих и других брендов, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».