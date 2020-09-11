Renault в августе снизила продажи в России на 16% | АВТОСТАТ

Renault в августе снизила продажи в России на 16%

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Renault в августе снизила продажи в России на 16%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Российские дилеры Renault в августе реализовали 10906 автомобилей – на 16% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 74047 машин, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановил свой выбор 3101 потребитель, что соответствует уровню прошлого года. Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, чьи продажи снизились на 4% и составили 2737 единиц. Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 1823 реализованных автомобиля (-21%). Продажи кроссовера Kaptur составили 1785 машин, что на 27% ниже показателя годичной давности.

Сколько стоят эти и другие новые автомобили на рынке, подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи renault

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