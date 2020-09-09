Nissan выпустил 500-тысячный электромобиль Leaf | АВТОСТАТ

Nissan выпустил 500-тысячный электромобиль Leaf

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Nissan празднует выпуск 500 000-го экземпляра LEAF

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Компания Nissan выпустила 500-тысячный электромобиль Leaf который сошел с конвейера  завода в Сандерленде. Напомним, в 2010 году эта модель стала первым в мире EV для массового рынка, сообщает пресс-служба Nissan.

Созданный в основном для городских поездок, Leaf в базовой комплектации оснащается бортовым зарядным устройством мощностью 3,6 кВт, совместимым с системами как быстрой, так и обычной зарядки. Модель предлагает покупателям передовые технологии, повышающие безопасность, комфорт и контроль над дорогой. В частности, это система ProPilot, которая позволяет автомобилю останавливаться, трогаться с места и двигаться по центру выбранной полосы. Другой пример – системаe-Pedal, позволяющая разгонять и замедлять автомобиль с помощью одной педали.

В России Nissan Leaf официально не продается, но жители столицы имеют возможность испытать электромобиль в рамках каршеринговой программы Яндекс.Драйв.

Какие модели с традиционным ДВС можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство электромобили nissan nissan leaf

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