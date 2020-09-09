Ferrari прекратила производство шутинг-брейка GTC4Lusso

Компания Ferrari сняла с производства модели GTC4Lusso и GTC4Lusso T. В линейке практичные шутинг-брейки заменит кроссовер Purosangue. Об этом изданию Motor1 рассказал представитель итальянской марки, по словам которого шутинг-брейки сняты с производства в соответствии с пятилетней модельной стратегией, принятой в 2017 году.

Напомним, модель GTC4Lusso пришла на смену FF в 2016 году. Она сохранила форм-фактор предшественника, полноприводную трансмиссию 4RM, которую объединили с полноуправляемым шасси, и двигатель V12 6.3, пишет портал Motor.ru. Агрегат развивал 690 л.с. и 697 Нм крутящего момента, позволяя трехдверке разгоняться до «сотни» за 3,4 секунды. В 2017-м появился заднеприводный GTC4Lusso T, и ему достался наддувный V8 3.9 с отдачей 610 л.с. и 670 Нм. И в том, и в другом случае пару двигателю составлял 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Кроссовер Purosangue (в переводе с итальянского – чистокровный) запланирован к дебюту в 2022 году. Его построят на новой переднемоторной архитектуре (так называемый front mid-engine, когда двигатель сдвинут ближе к центру машины), предусматривающей установку V6, V8 и V12, с гибридным довеском и без, а также преселективного «робота» по схеме transaxle. Судя по информации от самой Ferrari, силовая установка кроссовера будет основана на гибридной системе SF90 Stradale.

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