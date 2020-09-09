Volkswagen запатентовал в России минивэн Viloran

Компания Volkswagen запатентовала в России внешность нового семиместного минивэна Viloran, представленного в Китае в ноябре 2019 года. Соответствующий документ появился в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС), пишет портал Autonews.ru.

Volkswagen Viloran – самый габаритный автомобиль, построенный на модельной платформе немецкой марки – MQB. Длина минивэна составляет 5300 мм, ширина – 2000 мм, а размер колесной базы равен 3180 мм. Таким образом, новинка получилась примерно на полметра больше модели Sharan.

Автомобиль имеет салон с посадочной формулой 2+2+3, где в среднем ряду установлены два раздельных кресла с электрическими регулировками и выдвижными подставками для ног. В список оснащения входит адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и ассистент движения в плотном городском трафике, а также трехзонный круиз-контроль и панорамная крыша.

В Китае Volkswagen Viloran доступен с двумя бензиновыми двухлитровыми четырехцилиндровыми турбомоторами мощностью 186 и 220 л.с. Двигатель действует в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

В России подобный автомобиль мог бы составить конкуренцию Mercedes-Benz V-Class, Toyota Alphard, GAC GN8, а также KIA Carnival , который скоро дебютируют на отечественном рынке.

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